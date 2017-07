Defesa Civil Regional inicia levantamento de informações com os municípios

Apesar dos vários dias consecutivos sem chuva e de clima seco, o que está deixando vários rios da região com baixo volume de água, até o momento, a situação na região de Concórdia está normal. A avaliação é da coordenação regional da Defesa Civil. Não há problemas no abastecimento de água e tampouco transporte de água para propriedades rurais.

Em entrevista ao Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o coordenador regional da Defesa Civil, Adilson de Oliveira, disse que recentemente a Epagri lançou um comunicado de que a previsão de chuva abaixo da média deve perdurar pelos próximos dois meses. Encima disso, ele afirma que já iniciou um trabalho de levantamento de dados com as prefeituras para se precaução e minimizar os efeitos de uma possível estiagem. Essa busca de informações sobre propridades ou localidades que têm problemas com o abastecimento de água iniciou nesta semana.

Sobre o rio dos Queimados, que está com volume de três centímetros de água, considerado como estado de emergência, Oliveira afirma que o rio não serve para abastecimento. Porém a preocupação é com o esgoto. "Com o baixo volume de água, o esgoto fica acumulado e isso pode gerar problemas de saúde e proliferação de insetos e ratos", explica.