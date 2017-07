Cumprimento de busca e apreensão foi em uma residência no bairro Santa Rita.

A Polícia Civil de Concórdia cumpriu na tarde desta quarta-feira, dia 26, mandando de busca e apreensão em uma residência no bairro Santa Rita. No local, os policiais do serviço de investigação localizaram quatro carcaças de tatu e armadilhas para a prática de caça dos animais e pássaros silvestres. Os animais abatidos foram encaminhados pela polícia para o Instituto Geral de Pericia, IGP, onde passaram por perícia. Um homem de iniciais J.A.S vai responder um (TC) termo circunstanciado. Ele foi encaminhado para delegacia onde prestou depoimento ao delegado e depois foi liberado.

(Com informações do repórter André Krüger)