A Prefeitura de Piratuba definiu, através de licitação, a empresa de engenharia que deve fazer um projeto para pavimentar os quase 20 quilômetros da SC-135, que liga o município ao RS, através da Usina Hidrelétrica Machadinho.

A “Mais Engenharia Infraestrutura Viária” foi a vencedora da concorrência para elaborar o projeto, que terá o custo de R$ 97,1 mil. “Estamos em Florianópolis com o prefeito Olmir Banjamini e vamos agilizar a assinatura da ordem de serviço para que a empresa possa iniciar o trabalho de elaboração do projeto. O tempo previsto é de 180 dias, mas vamos conversar para ver a possibilidade de que seja entregue antes”, conta o secretário de Administração, Giovani Meneghel.

Na elaboração do projeto a empresa deverá levar em consideração que a pavimentação precisa ser feita com asfalto quente, entre os cerca de 20 quilômetros. “Licitar foi o primeiro passo. Depois, com o projeto em mãos, vamos em busca de recursos para viabilizar a obra. Pelos documentos que temos, é uma rodovia municipal e entendemos que é importante para a comunidade local, para o turismo de Piratuba e para o Estado”, ressalta ele.

A SC-135:

A revitalização desta rodovia é uma solicitação antiga. Ex-prefeitos de Piratuba e demais autoridades já reivindicavam a obra e a atual administração continua com o pleito. O trecho apresenta problemas com buracos e já precisou ser patrolado algumas vezes. A rodovia já fez parte do mapa rodoviário do Estado e de acordo com a Administração, voltou a ser municipal.