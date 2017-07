A ideia é recolher o material na cidade e no interior a partir do próximo mês

A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Agricultura de Jaborá estão elaborando um projeto para a coleta de lixo eletrônico no município. O objetivo é recolher o material acumulado nas residências e dar o destino correto.

O responsável pela Vigilância, Matheus Alves Vidal, explica que o trabalho já está bem encaminhado e que acredita que no próximo mês possa ser colocado em prática. “Além de coletar o lixo eletrônico e dar o destino correto, nossa intenção é tornar o trabalho em um projeto de Lei, para que tenha sequência nos próximos anos”, comenta.

Vidal também conta que a Vigilância já fez uma parceria com uma empresa especializada para fazer a coleta. “É um tipo de material que não pode ter o mesmo destino do lixo comum, por isso é necessário uma empresa específica para este trabalho. A comunidade já pode ir separando o material que em breve faremos a primeira coleta, se possível no próximo mês. Queremos fazer na cidade e depois estender para o interior. Não haverá custos para a população”, destaca ele.

Serão recolhidos pilhas, peças de computador, televisores, celulares, impressoras, rádios, baterias, lâmpadas e materiais do gênero. Pontos de coleta serão definidos e uma campanha nas escolas também será realizada.