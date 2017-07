A Prefeitura de Irani realiza na noite destq quinta-feira, dia 26, a reunião de apresentação do Plano Plurianual, 2018-2021, que define investimentos para os próximos quatro anos. O evento acontece na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 19h.

O prefeito Sivio Lemos das Neves destaca as prioridades apontadas nas reuniões realizadas. “Ouvimos a população e elaboramos o planejamento de acordo com as sugestões recolhidas nas reuniões. Dentre elas a gente destacou as estradas do interior, locais para eventos e lazer, entre outros”, conta.

Antes da apresentação final, nove reuniões foram. O prefeito ainda destaca a importância do evento desta quinta-feira. “É importante que além dos responsáveis pelos bairros e comunidades, a população em geral também participe, pois estaremos aprovando o planejamento de investimentos para os próximos quatro anos”, convida ele.