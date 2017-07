Finais do Municipal de Futsal de Arabutã acontecem no sábado

Acontecem no sábado, dia 29, as decisões do Campeonato Municipal de Futsal/Taça Artefatos Arabutã de Futsal, para a temporada de 2017.

Todas as partidas acontecem no SERC 25 de Julho.

16h30: Apaf x Lageadense (Sub-13)

17h10: Guaraipo x Cruzeiro de Capitão (sub-18)

18h00: Pelotas x Pintado A (Bronze)

19h00: 25 de Julho x Paraíso A (Prata)

20h00: Lançamento do Pólo da Chapecoense de Arabutã.

21h00: SER Estrela A x Três de Maio (Ouro)