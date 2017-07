Prefeito de Lindóia do Sul pede ampliação do sistema trifásico

O pedido para a ampliação da rede de energia elétrica trifásica, em Lindóia do Sul, também foi feito durante a visita do governador Raimundo Colombo, em Seara, na terça-feira, dia 25. A solicitação é do prefeito do segundo maior município do Vale da Produção, Genir Loli. Ele justifica que essa demanda é da constante necessidade de automação das propriedades rurais.

Em entrevista a Rádio Aliança, o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, afirma que muitas propriedades que tem necessidades demais investimentos não estão fazendo por pouca capacidade de energia elétrica do sistema monofásico. "O sistema de produção não tem mais televisor e geladeira. Depende de outros meios de energia elétrica", afirma Loli.