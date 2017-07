Festa do Colono é marcada por eventos e inauguração de obras em Castello Branco

Presidente Castello Branco realizou na terça-feira, dia 25, a 1ª Festa do Colono e Motorista. A programação contou com a benção dos tratores, carros e veículos, Missa, inauguração da reforma do prédio da Epagri, almoço, mateada e matinê.

O evento foi marcado pela inauguração da reforma do prédio que abriga a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Epagri. O secretário de Estado da Agricultura Moacir Sopelsa, deputados, o gerente regional da Epagri, Luiz Carlos Bergamo e demais autoridades marcaram presença.