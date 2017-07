Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia 26, em Concórdia. O fato foi registrado na rua 29 de Julho, na entrada do bairro Sintrial. Envolveu um Ford Fiesta e uma motocicleta Kawasaki, ambos com placas de Concórdia.

O motociclista de 25 anos foi atendido com escoriações e dores nas costas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliações médicas.

O carro fazia o sentido Sintrial, Centro e a moto, o contrário. De acordo com as informações apuradas no local, o sol tirou a visão do condutor do Fiesta e ele acabou invadindo a pista ccontrária, em uma curva. Ele parou para prestar socorro e acionou os Bombeiros.

A Polícia Militar também esteve no local para orientar o trânsito e levantar as informações sobre o acidente.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)