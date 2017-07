A Prefeitura de Concórdia notificou na segunda-feira, dia 24, os proprietários do terreno que deslizou na Rua Victor Sopelsa, no início do mês passado. O pedido feito pelo Município é para que eles apresentem vários planos e estudos de recuperação da área e reconstrução das casas e da rua, além da documentação que autorizou as intervenções que foram feitas na região, que desmoronou quando caiu em Concórdia um grande volume de chuvas.

Os proprietários do imóvel têm cinco dias para apresentar ao Município as seguintes exigências:

- Plano de Reabilitação da área que contempla a estabilização da encosta e medidas necessárias para impedir a majoração dos danos;

- Plano de reconstrução das unidades habitacionais atingidas;

- Plano de reconstrução da via de tráfego atingida;

- Plano de Restabelecimento das condições de habitabilidade e segurança da área afetada;

- Plano detalhado de Resposta;

- Estudo geotécnico e as contramedidas necessárias;

- Toda a documentação referente ás intervenções realizadas no imóvel (projeto, ART's, indicação dos profissionais e empresas que prestaram serviços), no que se refere à execução e obras, muro, aterro, terraplanagem, abertura de ruas, movimentação de terra, depósitos e demais ações.

Fonte: ASCOM Prefeitura