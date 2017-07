A Delegacia de Polícia Civil de Catanduvas concluiu nesta semana o inquérito policial que investigou a morte de João Paulo Tomasi, de 22 anos. A documentação já foi enviada para o Judiciário.

Em entrevista a Rádio Aliança, o delegado de Polícia de Civil de Catanduvas, André Cembranelli, destaca que a conclusão é de que houve homicídio doloso, sem chance de defesa para a vítima. "Foram ouvidas 21 pessoas nesse inquérito policial", completa.

O suspeito pelas agressões é um jovem morador do município de Presidente Castello Branco. Nos próximos dias, o Ministério Público irá se manifestar sobre esse caso.

Os fatos aconteceram na saída de um baile em Jaborá na madrugada do dia 16 de abril. Na ocasião, houve uma briga em que a vítima, João Paulo Tomasi, se envolveu. Após as agressões, ele foi levado com vida e com ferimentos na cabeça para o Hospital Santa Terezinha, de Joaçaba, onde ficou internado e veio a falecer.

(Com informações do repórter André Krüger)