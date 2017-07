Imóvel pertence a um dos membros da Associação Bellunesi e ingressos são para o Festival do Queijo e do Vinho.

Residência é invadida e ingressos para evento são furtados do local

Bandido invade residência e furta 29 ingressos para evento promovido pela Associação Bellunesi Nel Mondo Di Concórdia. A própria entidade lançou um comunicado nas redes sociais alertando para que a população observe os ingressos, caso for comprar para o Festival do Queijo e do Vinho.

Os ingressos estavam na casa de um dos integrantes da associação e a numeração deles é do 272 a 300. A recomendação é para que a população não adquira esses ingressos de pessoas estranhas. Já que eles não terão validade para o evento, se não forem recuperados a tempo.

Conforme a Associação Bellunesi, esses ingressos foram furtados no começo desta semana.