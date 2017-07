Acidente no novo traçado do contorno norte (fotos e vídeo)

Um acidente foi registrado no começo da manhã desta quarta-feira, dia 26, em Concórdia. O fato ocorreu no novo traçado do contorno viário norte, nas proximidades do trevo de acesso a BR 153. Foi o tombamento de um dos conjuntos de uma carreta bitrem, o que acabou espalhando parte da carga de milho sobre a rodovia, que ficou interditada por alguns momentos.

Conforme informações do motorista do veículo, ele teria tentado desviar de uma pedra e quando puxou de volta o caminhão, o último conjunto acabou tombando parcialmente. O cavalinho tem placas de Pato Branco-PR e a carreta, de Porto União-SC.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado para fazer a limpeza da pista, já que parte da carga de milho ficou espalhada.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)