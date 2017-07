Resultados de Concórdia nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que estão sendo disputados na cidade de Caçador.

Atletismo feminino: Fabrícia Ester Stedille, primeira colocada nos 5.000m

Atletismo masculino: Robson João Moraes da Silva – 100m (Não obteve classificação para a final)

Darlison Fabio Guimarães – 400m (Não obteve classificação para a final)

Renan Fernando Dremener – 5.000m (1º lugar)

Matheus Jordão Sabadin Presotto – 5.000m (5º lugar)

Bruno Sartori – Lançamento do Dardo (4º lugar)

Eduardo Heirt – Lançamento do Dardo (5º lugar)

Alessandro Santanna Magnaguagno – Arremesso do Peso (Não obteve classificação para a final)

Wesley Victor Lohmann – Arremesso do Peso (3º lugar).

Basquete masculino: Concórdia 61 x 23 Criciúma

Futebol Masculino: Concórdia se classificou já que Chapecó foi eliminado por escalação irregular de atleta

Futebol feminino: Blumenau 0 x 5 Concórdia

Futsal masculino: Concórdia 1 x 5 Joinville

Futsal feminino: Concórdia 5 x 0 São Miguel do Oeste

Tênis de mesa feminino: Concórdia 1 x 3 Criciúma e Concórdia 3 x 0 Chapecó

Xadrez Masculino: Concórdia 0,5 x 3,5 São Bento do Sul

Xadrez feminino: Concórdia 2,5 x 1,5 Blumenau