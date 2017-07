Nesta terça-feira (25) se apresentou para a ACF o ala Jackson Rodrigo de Barros, 29 anos, mais conhecido no meio esportivo como Fusca, o atleta tem passagens nas equipes da AABB de Joaçaba, Anjo Química (Criciúma), Cascavel, Os Beleneses (Portugal), Videira, Lages, Umuarama, Joaçaba e estava atuando no momento na equipe de Curitibanos (SC), entre seus principais títulos estão: Jogos Abertos do Paraná, Taça de Portugal, Copa Santa Catarina e o da Primeira Divisão (Campeonato Catarinense).

"Espero ajudar muito a equipe de Concórdia na sequência dos campeonatos, é uma felicidade enorme voltar a jogar a liga nacional, e estou pronto para junto com meus companheiros de equipe buscarmos a classificação para as próximas fases da liga, empenho e vontade não faltará para isso", declarou o ala Fusca.

Ainda na tarde desta terça-feira (25) o técnico Morruga comandou um treino tático com os atletas menos utilizados no jogo da segunda-feira (24), e com a presença das duas contratações, o ala Gui e o ala Fusca.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)