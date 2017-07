Durante a o evento realizado em Seara na terça-feira, dia 25, o governador do Estado, que anunciou recursos do Fundam para a região, também falou da situação financeira de Santa Catarina. Raimundo Colombo diz que o cenário não dos melhores, mas o Estado consegue manter o equilíbrio.

O governador relatou que precisa injetar dinheiro em dois setores, mas que o restante está controlado. “Tudo no Brasil está difícil e a gente trabalha no fio da navalha, cada dia é um desafio. Eu controlo a receita diária e vejo que vamos precisar investir na Saúde e no Sistema Prisional, mas no restante estamos totalmente equilibrados e vamos fechar o ano bem”, conta. “Vamos pagar o salário e vamos antecipar uma parcela do décimo terceiro, acredito que somos um dos poucos Estados que consiga fazer isso. Creio também que a economia deve ter uma retomada no segundo semestre. É de forma lenta, mas vai melhorar”, ressalta ele.

Sobre o aumento de impostos no Brasil, Colombo diz que não concorda, mas entende os motivos do governo. “Aumentar imposto é tirar o dinamismo da economia, por isso é preocupante. Porém, nas circunstâncias atuais, é compreensível, eles tiveram que aumentar. Não apoio, mas compreendo e aqui no Estado mantemos o esforço para não ter de aumentar”, finaliza o governador.