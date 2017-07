Volume de água no rio dos Queimados é considerado estado de emergência

O rio dos Queimados, que corta a área central de Concórdia, é um dos rios que está em estado de emergência por conta do longo período de estiagem. A informação é da Epagri/Ciram, que faz o monitoramento desse rio em várias cidades do estado, através de estações instaladas./ Conforme a Epagri/Ciram, o nível de água no rio dos queimados está em três centímetros.

Além de Concórdia, também estão em estado de emergência os rios que passam por cidades como Guaraciaba, Forquilhinha, Chapadão do Lageado, Orleans e São Martinho.