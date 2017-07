Capotamento no acesso sul em Concórdia (fotos)

Apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista seguida de capotamento, em Concórdia. O fato foi registrado no acesso, próximo do bairro Nova Brasília. Envolveu uma Hillux, de Concórdia, com duas pessoas.

Conforme informações, o motorista da caminhonete estaria tentando ultrapassar um outro veículo, quando perdeu o controle, atravessou a pista contrária e capotou às margens do outro lado da estrada.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)