No final da manhã desta terça-feira, um acidente de transito deixou um motociclista ferido ao colidir com um muro. O fato foi registrado por volta das 11h30 na rua Distrito Federal, Bairro dos Estados. O condutor da motocicleta com placas de Concórdia, de inicias N.S, de 54 anos, foi atendido no local por uma equipe dos Bombeiros e conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com dores nas costas. Segundo informações, o condutor se dirigia do bairro Santa Cruz. bairro dos Estados e o sol teria atrapalhado a visão do condutor, em seguida ocorreu à colisão. Na carona um homem de iniciais A.F de 80 anos não sofreu ferimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).