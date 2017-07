Vereadores de Concórdia entregaram um documento ao governador Raimundo Colombo (PSD) durante a visita em Seara, na tarde desta terça-feira, 25, pedindo o credenciamento dos serviços de cardiologia pelo SUS, ao Hospital São Francisco (HSF). Raimundo Colombo recebeu o pedido e disse que quem decide sobre esse assunto é o Ministério da Saúde, mas se comprometeu em ajudar Concórdia.

O governador explicou que normalmente o Ministério da Saúde trabalha nesses assuntos no fim do ano. Raimundo Colombo diz que vai dar uma atenção a esse pleito. “A ideia é fazer esse tipo de atendimento em todas as regiões”, destaca. O documento com o pedido para que o HSF consiga esse credenciamento foi entregue pelo presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara (PR), e pelo presidente a União dos Vereadores do Alto Uruguai Catarinense (Avauc), Claiton Casagrande (PR).

A situação do credenciamento de cirurgias na área de cardiologia pelo SUS é debatida em Concórdia há mais de 10 anos. A última resposta enviada ao Município foi um parecer desfavorável por parte da Secretaria de Estado da Saúde. O Hospital São Francisco dispõe da estrutura física e profissional que são necessárias, mas o atendimento é prestado apenas para os pacientes que pagarem particular ou que possuem convênios.