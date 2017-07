Crueldade: Cão leva facada no interior de Concórdia

Os proprietários de uma cadela registraram um Boletim de Ocorrência nesta terça-feira na Delegacia de Polícia, registrando a crueldade cometida com o animal na madrugada de segunda-feira, dia 24. O fato ocorreu em Cachimbo e os donos acreditam que ladrões tentaram invadir o sítio e se depararam com os cachorros.

De acordo com o proprietário, por volta das 03h da manhã, a cadela e outro cachorro que ficam na propriedade, latiram bastante. Ele e a esposa não chegaram a sair da residência. Pela manhã perceberam que a cadela sangrava muito no focinho.

Ela foi encaminhada a uma clínica veterinária e precisou passar por cirurgia. Ainda segundo o casal, os veterinários constataram que a cadela levou uma facada.

A Con Animal, auxiliou o casal no encaminhamento da cadela à clínica São Francisco. A entidade pede que, quem puder contribuir com valores para custear a cirurgia, faça depósito no Sicoob, agência 3067, conta 10294-6.