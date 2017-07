O governo do Estado de Santa Catarina lançou na manhã desta terça-feira, 25 de julho, o concurso público para contratar mil profissionais que vão atuar nas escolas. Quem pretende ocupar uma dessas vagas poderá se inscrever no período de 14 de agosto a 12 de setembro de 2017.

O edital completo com o quadro de vagas não foi publicado. A gerente de Educação da ADR Concórdia, Gislaine Winter, comenta que ainda não se sabe quantas vagas serão disponibilizadas nas escolas da região. Gislaine diz que essa informação deverá ser divulgada apenas na próxima semana.

O secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, e o governador Raimundo Colombo concederam uma entrevista coletiva em Florianópolis nesta manhã. O secretário afirma que o objetivo é iniciar o ano letivo de 2018 com mil contratações, a partir deste concurso.

As provas serão realizadas no dia oito de outubro e a divulgação do resultado está prevista para ocorrer em cinco de dezembro. Os aprovados serão chamados pela Secretaria de Estado da Educação no período de 11 a 13 de dezembro. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. A última vez que o governo de Santa Catariana havia realizado concurso para professor foi no ano de 2012.

Deschamps pontua que a principal novidade é que o concurso deste ano não irá oferecer vagas apenas para o magistério. “Vamos contratar 600 professores e 400 profissionais para cargos administrativos nas escolas, como assistentes educacionais, orientadores, administradores e supervisores”, enfatiza.