A maioria dos projetos da regional de Concórdia, que vão receber recursos do Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundam, deve ser destinado a infraestrutura, como pavimentação e conservação de estradas e aplicação na área da saúde. A afirmação é do secretário-executivo da Agência do Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wágner Bee, em entrevista ao Primeira Hora da Rádio Aliança. A segunda edição do Fundam será lançada na tarde desta terça-feira, dia 25, na Câmara de Vereadores de Seara.

Para Bee, ainda não está definido quanto cada cidade vai receber neste ano. "Na primeira edição do Fundam, os sete municípios da regional de Concórdia ganharam R$ 10 milhões", informa. Os municípios vão indicar neste ato alguns projetos para receberem os recursos, conclui o secretário da ADR Concórdia.