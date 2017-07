Mudança no fluxo de trânsito na região do Parque de Exposições durante a Fenal

A Prefeitura de Concórdia está informando para as mudanças no trânsito que serão implementadas na região do Parque de Exposições durante a realização da Festa Nacional do Leitão Assado, a Fenal, no próximo domingo, dia 30. O aviso está sendo dado pelo Departamento Municipal de Trânsito.

Em entrevista ao jornalismo da Rádio Aliança, o diretor de Trânsito da Prefeitura de Concórdia, Rudimar Vitto, destaca que haverá ônibus da empresa Hodierna com vários horários para o Parque de Exposições, cujo embarque será no antigo terminal urbano de passageiros. "Os horários serão divulgados até o fim desta semana pelo nosso Departamento de Comunicação", avisa.

Ainda sobre o transporte coletivo, Vitto orienta a população a usar o máximo possível essa alternativa. "O trânsito estará prejudicado lá no parque porque um trecho da Victor Sopelsa está interditado e isso pode provocar fila de veículos", explica.

Conforme Vitto, o desembarque de passageiros será defronte a Cordial Fiat, não mais na Victor Sopelsa, defronte ao Parque. "Os veículos pequenos vão ter que entrar no Parque de Exposições para estacionar em um dos locais destinados para essa finalidade. A saída será pela Victor Sopelsa, sentido UnC ou bairro São Cristóvão", finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger).