Um boletim de ocorrência sobre possível comercialização de notas falsas de dinheiro foi registrado na Central de Polícia, em Concórdia. Conforme o documento, essa venda estaria sendo realizada através das redes sociais, como o Facebook. A abordagem estaria sendo feita por um perfil, possivelmente falso, de uma mulher com o nome de Carla Martins.

O relato dá conta de que a pessoa desse perfil chama as possíveis vítimas através do inbox com a seguinte mensagem "vendo notas fake, passam em lotérica, luz esferográfica, teste da caneta, marca d'água e só não passa no banco". Ainda, conforme o relato, o valor de mil notas é R$ 300; para 1,2 mil, R$ 400 e 1,4 mil, R$ 500.

Conforme a comunicante, ela desconfiou do golpe e continou a conversa. Nisto, o possível golpista passou um telefone celular para conversa através de whatsapp. Neste diálogo, foi passado dados bancários que são de uma agência do município de Abelardo Luz, bem como a pessoa beneficiada. O títular dessa conta bancária não é a mesma pessoa que está no perfil da rede social.

A comunicante relatou que não fez o depósito e que nunca pretendeu.