Um rapaz de 23 anos, de iniciais, L.E.W, foi preso na noite desta segunda-feira, dia 25, por violência doméstica, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

O fato ocorreu na Rua Inglaterra, no Bairro das Nações. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e de acordo com as informações repassadas, o jovem teria batido na mãe, de 48 anos e no padrasto, de 51.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Policial Civil para os procedimentos.