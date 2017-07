Direção do Galo confirma vinda de goleiro que estava na Série B do Brasileirão

A direção do Concórdia Atlético Clube confirmou na noite desta segunda-feira, dia 24, a contratação do goleiro Zé Carlos, 31 anos. O jogador, recentemente esteve defendendo o Londrina, que disputa a série B do Campeonato Brasileiro. Ele havia sido dispensado do clube paranaense por causa de uma discussão com companheiro de equipe durante uma partida em Pelotas.

O atleta é natural de Criciúma e, além do tigre, ele defendeu equipes como Paraná, Avaí, Oeste, Boa Esporte, Paysandu, Asa de Arapiraca, Santo André, Brusque e Marcílio Dias.

Zé Carlos vem com o cartaz de ser a principal contratação do Galo do Oeste nesta temporada. É mais um jogador que vem como reforço para a era Mauro Ovelha.