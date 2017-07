ACF arranca vitória no fim em Chapecó

A Associação Concordiense de Futsal venceu a Chapecoense pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na noite da segunda-feira, dia 24, na cidade de Chapecó e encerrou o primeiro turno da competição.

O placar de 3 a 2 para os concordienses foi construído ainda na primeira etapa. Douglinhas abriu para a ACF e Joãozinho marcou para os donos da casa mantendo a igualdade no primeiro tempo. Na etapa complementar, Douglinhas ampliou para os visitantes e Jack, através de jogada de goleiro-linha deixou tudo igual. O gol da vitória veio no último segundo de jogo, com gol de Valença para a ACF.

Agora o time do técnico Morruga se prepara para encarar o Carlos Barbosa, pela Liga Nacional de Futsal. O duelo acontece no próximo sábado, dia 29.