Foi realizada nesta quinta feira (20) a visita técnica da Federação Catarinense de Triatlon, para analisar a estrutura e logística dos quatro municípios do Integrar que são candidatos a realização de uma das provas do calendário da Federação em 2018.

Os integrantes da Federação Catarinense de Triatlon, Naida Freitas, Thiago Gonzaga de Souza e Angelo Luiz Bruggemann, estiveram realizando o roteiro idealizado pelo Integrar para a realização no ano que vem, do evento atlético com a prova de Triatlon, que contemplaria uma prova nos quatro municípios do Integrar, Alto Bela Vista, Ipira, Peritiba e Piratuba.

As tratativas iniciaram pela manhã em reunião na prefeitura de Ipira, com os prefeitos Emerson Reichert de Ipira e Olmir Paulinho Benjamini – Bile, de Piratuba.

Em seguida foi realizado o roteiro do trajeto da prova, que teria a saída de Piratuba, seguindo até o Distrito de Uruguai chegando ao município de Alto Bela Vista continuando a prova até a cidade de Peritiba, concluindo com a chegada na cidade de Ipira.

Durante a visita técnica em Alto Bela Vista e Peritiba, as prefeitas Cátia Reichert de Alto Bela Vista e Neusa Maraschini receberam em seus gabinetes a comitiva da Federação e os gestores do Integrar.

No final da visita, questionando a Federação qual foi a impressão e a possibilidade sobre a realização do evento no ano que vem, o aceno foi positivo, principalmente pela infraestrutura de hospedagem e de atrativos turísticos das 4 cidades e também pelo apoio já sinalizado da Unoesc, que estara apoiando o evento na parte técnica e de pessoal.

A partir de agora a Federação formatará um relatório e discutirá toda a parte técnica, e também a provável data do evento que estaria sendo possivelmente realizado no final de Junho inicio de Julho ou no mês de agosto.



(Fonte: Ascom Integrar)