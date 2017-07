O Internacional apresentou dois reforços de uma só vez no final da tarde desta segunda-feira (24/7), no CT do Parque Gigante. O meia-atacante Camilo e o atacante Leandro Damião foram oficialmente anunciados como jogadores do Clube do Povo em entrevista coletiva para a imprensa. A dupla ainda não está regularizada no BID e, portanto, não estará à disposição para a partida contra o Oeste-SP, nesta terça-feira, no Beira-Rio.

Fernando Camilo Farias, 31 anos, natural do Rio de Janeiro, estava desde 2016 no Botafogo e assinou até julho de 2019 com o Colorado. Clique aqui e saiba mais sobre o novo reforço!

"Estou muito feliz de vestir essa camisa, vou fazer o meu melhor. Não pensei duas vezes, é um grande desafio e uma grande oportunidade na minha carreira. Venho com muita fome de ajudar e mostrar meu futebol", afirmou o meia, que vestirá a camisa número 21. "Venho para aprender com o D'Alessandro. É um ídolo e tem que ser preservado em todos os times. Jogamos na mesma posição, mas podemos fazer uma dupla de acordo com o que a comissão técnica preferir".

Autor de 90 gols com a camisa colorada, 14º maior goleador da história do Inter, Leandro Damião da Silva dos Santos volta para casa. O atleta assinou contrato de empréstimo até junho de 2018. Sua camisa será a 22, o mesmo número utilizado durante a campanha vencedora da Libertadores de 2010. Saiba mais sobre Damião clicando aqui.

"É um momento ímpar pra mim, estou voltando pra casa", comentou o centroavante. "Eu quis vir para o Inter. Desde o primeiro contato, manifestei a minha vontade, apesar de estar muito bem no Flamengo, aproveitando as oportunidades. Mas falei para o pessoal de lá que era uma grande oportunidade, e eu quero ajudar o Inter nessa situação. Tenho certeza que faremos um grande ano e vamos recolocar o Inter no lugar de onde nunca devia ter saido."

(Fonte: Internacional)