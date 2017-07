Com o resultado de empate, Grêmio fica a oito pontos do Corinthians.

Na noite desta segunda-feira, o Grêmio entrou em campo para encarar o São Paulo, no Morumbi, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou no empate em 1 a 1 com o time paulista.

No primeiro tempo, os gremistas foram os donos da partida e em um lance de contra-ataque, aos 18 minutos, abriram o marcador com Pedro Rocha. O camisa 32 recebeu na esquerda e se lançou ao ataque, passando pela marcação de Petros e Arboleda; já na área, cortou pra perna direita e estufou as redes paulistas.

Já na segunda etapa, o jogo foi mais disputado. O São Paulo conseguiu chegar ao ao gol de empate com Lucas Fernandes, aos 18’. Renato promoveu as substituições. Tirou Arthur e Pedro Rocha para colocar Fernandinho e Everton.

Com empate, o Grêmio soma 1 ponto e chega a 32 na tabela.

Na quinta-feira, a equipe enfrenta o Atlético-PR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Escalação: Marcelo Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Maicon, Ramiro, Arthur, Pedro Rocha e Luan. Banco: Leo, Leonardo Gomes, Bressan, Marcelo Oliveira, Kaio, Machado, Jailson, Everton e Fernandinho.

O trio de arbitragem foi comandado por Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Pablo Almeida da Costa.

(Fonte: Grêmio)