Preço do litro do leite poderá ter redução de R$ 0,06 ao produtor em SC

O preço do litro de leite a ser pago aos produtores terá redução de 5% neste mês de julho. A informação foi confirmada durante reunião do Conselho Paritário Indústria/Produtor, o Conseleite. Em relação ao preço, a redução média será de R$ 0,06, em relação ao mês anterior.

Conforme o conselho, o motivo dessa redução no consumo é a restrição de consumo no mercado doméstico e o excesso de leite, oriundo do Uruguai, da Argentina e do Rio Grande do Sul, que provoca excesso de oferta no territorio catarinense.

Com isso, os padrões de valores a serem pagos ao produtor neste mês são de R$ 1,23 o litro para o leite acima do padrão; R$ 1,07 para o padrão e abaixo do padrão R$ 0,97.