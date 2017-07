A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Concórdia está em plena execução. É uma obra que vai trazer inúmeros benefícios à população, e, por ter grandes dimensões e uma difícil execução, a CASAN vai aumentar os esforços para manter a população concordiense bem informada dando início ao Projeto Socioambiental.

O projeto, que já está em andamento, tem por objetivo agilizar a veiculação de informações sobre o cronograma e o estágio das obras, os locais das frentes de trabalho, eventuais interrupções no tráfego, opções de desvio assim como orientações sobre os benefícios do saneamento básico.

Uma equipe de três profissionais - um de jornalismo, um de serviço social e outro de psicologia - trabalha em diferentes frentes para garantir que haja um bom trânsito de informações entre a comunidade e a CASAN.

As ações do Projeto Socioambiental são desenvolvidas pela empresa Painel Pesquisas e Consultoria, vencedora da concorrência pública, sob coordenação da CASAN. São realizadas ações permanentes de divulgação junto a residências e imóveis comerciais, em veículos de comunicação e pelas redes sociais.

Visitas à domicílio

O Projeto Socioambiental do SES Concórdia prevê visitas à domicílio por profissionais devidamente credenciados e identificados. Estas visitas visam informar e sensibilizar os beneficiários quanto às obras de ampliação da rede de esgoto e devem ocorrer antes do início da execução das obras. As abordagens/visitas domiciliares deverão proporcionar aos moradores do local, informações sobre a importância do benefício a ser ampliado, buscando adesão e o comprometimento com o empreendimento público.

Atendimento ao público

Para facilitar também o atendimento à população, a CASAN disponibilizou o seguinte número de telefone para contato: (49) 3442 0343, e o email sesconcordia@casan.com.br. O munícipe pode entrar em contato para obter mais informações sobre a implantação, funcionamento do sistema ou esclarecimentos relacionados à obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia.

SES Concórdia

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Concórdia é uma obra que está sendo executada com um investimento de R$ 40,3 milhões. Quando finalizada, ela permitirá que o município passe de um índice de 6,7% para 42% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto, ou seja, mais de 25 mil habitantes serão beneficiados. O objetivo é mais saúde e bem estar para a população, além de garantir a preservação do meio ambiente.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)