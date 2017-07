Uma empresa de transportes concordiense teve um prejuízo com o furto de oito pneus novos, com roda, de um dos caminhões que estava estacionado no pátio de posto de combustível, na Bahia. O fato foi percebido na manhã desta segunda-feira, dia 24. O fato foi na cidade de Jaguaquara.

Conforme informações de um dos proprietários da empresa Nova Transportes, o fato pode ter ocorrido durante a madrugada. O motorista do caminhão foi avisado por outro profissional, que viu a geladeira aberta. Em uma vistoria em todo o caminhão, percebeu-se o furto de oito pneus, que estavam entre os conjuntos do rodotrem.

Na postagem, um dos proprietários do caminhão reclama que estava estacionado em um local pago e que mesmo assim não teve segurança.