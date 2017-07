A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia da Comarca de Catanduvas, concluiu nesta segunda-feira, 24, o Inquérito Policial que apurou o tráfico de drogas, envolvendo dois irmãos de Catanduvas.

A investigação iniciou há aproximadamente 60 dias, quando os policiais civis receberam a informação de que em uma residência localizada próxima ao Fórum da Comarca , E.P.S de 23 anos, estaria comercializando cocaína e maconha .

Diante dos elementos colhidos no decorrer da investigação foi representado por mandado de busca e apreensão na residência. No dia 11 de julho durante o cumprimento do mandado judicial a Polícia Civil, obteve êxito em localizar buchas de cocaína prontas para venda e dinheiro. E.P.S foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio de Joaçaba.

A investigação apontou a participação de P.C.S, irmão de E.P.A, sendo ele responsável por guardar buchas de cocaína em sua residência e entrega-las ao seu irmão, para que as vendesse. Desta forma foi representada pela prisão preventiva de P.C.S., a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na tarde desta segunda-feira policiais civis obtiveram êxito em localizar e prender P.C.S, quando este chegava em sua residência. Após os procedimentos na Delegacia E.P.S foi encaminhado ao Presídio Regional de Joaçaba, juntamente com seu irmão, onde ambos permanecem a disposição do Poder Judiciário.

(Fonte: Polícia Civil/via Blog do Paulo Gonçalves)