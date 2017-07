Na manhã desta segunda-feira (24), o corpo de um jovem foi encontrado carbonizado as margens da rodovia ERS 211, em Erechim, próximo antiga fábrica de cogumelos. As investigações do caso estão a cargo da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Erechim (DEFREC).

O corpo foi encontrado por um agricultor que passava no local na manhã de segunda. A Polícia Civil esteve no local e aguarda a chegada dos Peritos do Instituto Geral de Perícia (IGP), para que seja realizado o levantamento do local e a possível identificação. Ao lado do corpo havia um copo de formatura.A polícia não descarta que a vítima tenha sido torturada antes de ser morta.

O corpo será encaminhado para Passo Fundo, onde passará por exames de necrópsia ,colherá material genético e realizará um exame de DNA para confirmar a identificação. No fim da tarde, a Polícia Civil de Erechim, confirmou a identificação do corpo. Trata-se de Kelvin Fabrício de Oliveira, 18 anos.

(Fonte: Jornal Bom Dia/Erechim).