Na última semana os alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSD) do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron) iniciaram a disciplina prática de tiro. Sob a intrução do Capitão Amarante e Cabo Lessa os alunos puderam colocar os ensinamentos teóricos em prática. Respeitando o emprego das técnicas de tiro policial e os quesitos de segurança, os alunos efetuaram os primeiros disparos de arma de fogo. O objetivo preparar os policiais para o serviço diário e adequada utilização do armamento, respeitando as leis e procedimentos policiais.

(Fonte: Polícia Militar)