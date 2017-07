O aumento no preço do combustível é o tema de nova enquete no site da rádio Aliança. O mesmo já está disponível no www.radioalianca.com.br.

Com o anúncio no aumento da PIS/Cofins, que já está refletindo no preço do litro do combustível, muitos brasileiros já estão começando a fazer as contas cada vez que for abastecer. Para a gasolina, por exemplo, a elevação pode chegar a R$ 0,40 por litro, em alguns lugares.

Diante disso, a Rádio Aliança quer saber: qual será o seu comportamento com esse aumento no valor do combustível?

As opções são: vai continuar andando de carro, vai andar mais a pé, vai usar o transporte coletivo ou vai usar a bicicleta.

Na enquete anterior, a maioria dos internautas (63%) não concorda com a retirada dos canteiros centrais da 29 de Julho para a colocação de mais uma pista, visando o fluxo de veículos. Já 37%, pensa o contrário.