O Sindilojas e o Sindicato dos Comerciários ainda estão discutindo como ficará o horário de funcionamento dos supermercados de Concórdia no feriado de 29 de julho e no domingo da Fenal. Neste sábado é festejado o aniversário do município e para os supermercados abrirem as portas é necessário que haja um acordo. Já no domingo, a legislação permite que se trabalhe, sem nenhum impedimento.

A proposta do sindicato patronal é trabalhar no feriado de sábado e pagar 100% de hora extra aos funcionários. Além disso, quem trabalhar no dia 29, folgaria no domingo, 30 de julho. O sindicato que representa a classe trabalhadora defende que os supermercados fiquem abertos apenas no sábado, até meio-dia. Nos próximos dias deverá ser divulgada a decisão.

O presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, diz que é necessário que os supermercados fiquem abertos no sábado e no domingo, já que muitas pessoas vão comprar carnes e outros alimentos para a Fenal, que acontece em 30 de julho. A presidente do Sindicato dos Comerciários, Janete Peccini, destaca que a folga é importante para que os funcionários dos supermercados também participem das festividades de comemoração do aniversário de 83 anos de Concórdia.