Duas mulheres foram assaltadas na tarde desta segunda-feira, dia 24 de julho. O fato ocorreu no bairro da Gruta, no loteamento Vila Nostra, em Concórdia. As mulheres estavam conversando quando os dois assaltantes entraram na casa usando capuz e anunciaram o assalto.

Eles amarraram as duas mulheres com cadarço e pediram dinheiro. Os homens levaram R$ 6 mil e fugiram com o Fiat/Uno vermelho de uma delas. Eles carregavam uma tesoura e não agrediram as vítimas. As crianças brincavam em um dos quartos da residência, mas não viram a ação dos bandidos.

O carro já foi encontrado pela Polícia Militar abandonado no bairro Natureza. Os assaltantes ainda não foram localizados.