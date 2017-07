A Prefeitura de Concórdia, através da Secretaria Municipal de Saúde, se manifestou sobre o incidente da falta de ambulância para o jogo entre Concórdia Atlético Clube e Hercílio Luz, pela série B do Campeonato Catarinesne. O jogo, realizado na tarde do domingo, dia 23, no Domingos Machado de Lima, começou com cinco minutos de atraso porque a ambulância da secretaria Municipal de Saúde não estava no estádio, o que é exigido pelo regulamento da competição.

Conforme informações já repassadas pela Rádio Aliança, a partida iniciou quando uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou. O veículo cedido pela Administração Municipal só chegou minutos depois.

O episódio provocou repercussão nos meios de comunicação e reação nas redes sociais. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde lançou a seguinte nota à imprensa. O documento não explica os motivos da ambulância não estar no local no momento do início da partida.

Em virtude do ocorrido no domingo, dia 23 de julho, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima em Concórdia, envolvendo a ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, por ocasião da partida de futebol envolvendo o Concórdia Atlético Clube (CAC) e a equipe do Hercílio Luz, válida pela segunda divisão do Campeonato Catarinense 2017, faz-se necessário informar que:

Desde o mês de janeiro de 2017 até o presente momento, a secretaria de Saúde dispõe de apenas uma ambulância para atender casos condizentes com a sua finalidade, ou seja, atuar como meio de locomoção para o transporte de pacientes em eventuais ocorrências de emergências médicas.

Diante da flagrante limitação, porém, no intuito de atender os interesses de entidades e ou instituições diversas do município, garantindo pleno e eficaz atendimento no caso de possíveis incidentes, a secretaria disponibilizou neste ínterim a cedência da mesma em (20) vinte outras diferentes ocasiões e, em todas elas, cumprindo com as suas atribuições.

Com relação ao ocorrido no último domingo, em que pese ter havido um pequeno atraso referente ao horário previamente solicitado, via ofício encaminhado pela direção do Concórdia Atlético Clube (CAC), reiteramos que a ambulância esteve à disposição do evento esportivo até o seu término, cumprindo assim com o seu objetivo.

A Secretaria Municipal de Saúde lamenta o episódio, tratando-o como um caso isolado, deixando claro que, mesmo não sendo sua atividade fim (atender eventos), envidará esforços para que tais fatos não voltem a ocorrer novamente.

Agradecemos pela atenção, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

Sidinei Schimidt

Secretário Municipal de Saúde