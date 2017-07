Foi uma colisão entre dois caminhões no entroncamento com a BR 470.

Um acidente de trânsito envolveu dois caminhões entre as BRs-282 e 470, foi registado na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 15h em Campos Novos.

Um caminhão, com placas de Campos Novos, era conduzido pelo motorista de 48 anos, que foi identificado no local como José Giovani Mendes, que devido ao impacto da batida morreu no local. O outro veículo tinha placas de Água Doce e era conduzido por Luiz Sergio Venturin de 47 anos, que tinha como carona a sua esposa Ivanilde Aparecida Santos de 43 anos.

Ivanilde teve traumatismo craniano e foi socorrida e conduzida pelo SAMU até o Hospital Doutor José Athánasio, sendo que devido à gravide do acidente foi encaminhada ao Hospital Santa Teresinha de Joaçaba, conforme informações ela foi injetada para fora do veiculo, já Luiz Sergio foi atendido pela equipe dos bombeiros e encaminhado também ao hospital com ferimentos na cabeça.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Campos Novos, o motorista do caminhão Iveco/Tector de Água Doce não parou no trevo da BR282 com a 470 e acabou atingindo na lateral do caminhão Ford/Cargo de Campos Novos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para apuras as causas do acidente.

O corpo do motorista do caminhão Ford/Cargo foi recolhido e encaminhado para o IML de Joaçaba.

(Informações: Fábio Machado/Rádio Cultura AM/Campos Novos)