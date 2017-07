Zagueiro Neguetti e atacante Wilson Jr vêm por empréstimo do Brusque.

O Concórdia Atlético Clube confirmou a vinda de mais reforços para a sequência da série B do Campeonato Catarinense. As últimas novidades são o zagueiro Neguetti e o atacante Wilson Jr, que pertencem ao Brusque e vem por empréstimo. A informação é da direção do clube.

Neste fim de semana, o Galo do Oeste estreou os meias Andrei Alba (Chapecoense) e Beto (Metropolitano).