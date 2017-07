O aumento de R$ 0,40 no preço da gasolina e R$ 0,20 para o etanol e o diesel, deverá ter um efeito cascata em outros setores. O vice-presidente regional da Fetrancesc, Paulo Simioni, comenta que não há dúvidas que o custo final do transporte rodoviário ficará mais caro. “Considerando que o óleo diesel nos fretes consome entre 40% e 50% das nossas receitas, deveremos ter o mínimo 5% de aumento no custo final do transporte”, analisa. Em uma viagem de Concórdia a São Paulo, por exemplo, o gasto a mais com combustível será de aproximadamente R$ 220,00.

Paulo Simioni diz que a orientação do setor é para que os transportadores conversem com os embarcadores para discutir o reajuste do preço pago pelo frete. “Vamos ter que discutir esse repasse. Caso contrário, é mais um custo que terá que ser absorvido pelos transportadores, que trabalham há muito tempo com defasagem”, destaca.

O economista José Alberto Olmi analisa que é inevitável o efeito cascata do aumento dos combustíveis. Na visão dele, haverá reajustes em todos os demais setores, porque a economia brasileira é dependente do transporte rodoviário. Na opinião do economista, as empresas não têm como absorver esse custo. “Todo o cidadão que vai à farmácia, na lanchonete, no supermercado, no restaurante ou na padaria, vai pagar esse imposto”, enfatiza.