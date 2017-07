Lindóia do Sul realiza festa do Colono e decreta feriado no dia 23

A tradicional Festa do Colono, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lindóia do Sul, ocorreu no domingo, dia 23 em Linha Sanga Martins e teve apoio da Prefeitura.

Os agricultores são a maioria da população de Lindóia do Sul. Segundo o Instituído Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 4.642 habitantes registrados no último Censo, 2.712 moram na área rural do município, somando 58% dos munícipes. Para homenagear a classe a partir desse ano, a data, 25 de julho, Dia do Colono, será feriado municipal, em respeito e valorização aos trabalhadores do campo.

O prefeito, Genir Loli enfatizou a importância que os agricultores têm e representam para o município. Loli ainda agradeceu a classe pelo empenho e dedicação ao trabalho e ressaltou a antiga frase “Se o agricultor planta a cidade janta”. O prefeito lembrou do Dia do Motorista e parabenizou os mesmos.