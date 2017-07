Depois da derrota para o Marreco Futsal, pela Liga Nacional, a Associação Concordiense de Futsal volta a quadra na noite desta segunda-feira, dia 24, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O time de Concórdia visita a Chapecoense. A partida inicia às 20h15, no Ginásio Plínio Arlindo De Nés.

Assim como foi no confronto pela LNF, o técnico Morruga deve lançar mão da garotada da base, já que dois atletas saíram do grupo e outros dois estão machucados. O ala Gui, recém-contratado chegou na manhã desta segunda-feira, dia 24, e ainda não tem condições de jogo. Nesta semana, a direção da ACF deve confirmar o ala Fuscão, que está no Curitibanos.

Os dois times, ACF e Chapecoense, vêm de vitória. A ACF ganhou em casa do São Lourenço por 5 a 2. Já a Chapecoense ganhou do Joaçaba, em Joaçaba, por 3 a 1.