Um taxista de 68 anos registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia, na manhã desta segunda-feira dia 24, relatando o furto de documentos de dentro de em um automóvel. De acordo com as informações repassadas pelo idoso, ladrões invadiram a garagem na madrugada do domingo, dia 23. A casa fica na Rua Júlio Moritz no Bairro Imperial.

Ele contou que chegou em casa por volta de 04:40h, após uma “corrida” e deixou os vidros semiabertos. Também detalha que a garagem é fechada com muro e portão e acredita que os ladrões acessaram a residência através do muro da propriedade que fica ao lado.

Os ladrões abriram o carro e levaram a carteira com vários documentos. A carteira foi encontrada nas proximidades e devolvida, porém sem a CNH e o Título Eleitoral.

O interessante é que, segundo o proprietário do veículo, cerca de R$ 150,00 em moedas, que estavam no carro em local visível, não foram levados.