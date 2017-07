Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada no começo da manhã desta segunda-feira, dia 24, na SC-150, na comunidade de Linha Gramado, interior de Capinzal.

O acidente aconteceu por volta das 7h30min e envolveu um veículo Chevrolet Tracker, placas de MLU 9213 de Capinzal, conduzida por Eraldo Stoco, de 39 anos, e tinha na carona duas filhas de 5 e 17 anos.

Em entrevista ao jornalismo da Rádio Capinzal, o motorista relatou que se deslocava para Concórdia onde a filha passaria por uma consulta médica quando na curva perdeu controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegando ao local constatou que nenhum dos ocupantes apresentava ferimentos pois usavam o cinto de segurança e a criança de 5 anos estava na cadeirinha. Porém, as duas menores foram encaminhadas até a emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores para avaliação médica, pois reclamavam de dores no corpo.

(Informações e fotos: Márcio Pedro/Rádio Capinzal)