Um acidente entre dois veículos acabou provocando um incêndio em um deles no início da manhã desta segunda-feira, dia 24, na BR-282. A colisão ocorreu em um trecho entre os municípios de Ponte Serrada e Vargeão, bem na entrada de uma ervateira, nas proximidades da divisa entre as duas cidades.



A batida foi entre uma Amarok e uma Ford Courier. Com a violência do impacto, a Courier acabou pegando fogo, ficando completamente destruída pelo incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrência.



Segundo os bombeiros, o motorista da Courier conseguiu sair do veículo, sofrendo apenas escoriações leves. Ele foi atendido no local e levado para o hospital de Ponte Serrada. Já o motorista da caminhonete recusou atendimento, permanecendo no local. A PRF apura as causas do acidente.

(Fonte: Oestemais/via André Krüger)