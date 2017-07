O Novo, sigla partidária criada recentemente no país, poderá ser implantada oficialmente em Concórdia. Um grupo de seis pessoas já trabalha para instalar o diretório do partido, que hoje é apenas um núcleo em Concórdia. O Novo foi homologado em 2015 no país e participou das eleições municipais de 2016 em cinco capitais, conseguindo eleger quatro vereadores.

Rodrigo Zierth, uma das pessoas que está trabalhando para fundar o partido Novo na Capital do Trabalho, fala que isso faz parte do processo de expansão da sigla. "Nossa meta é participar do pleito de 2018 e em 2020 estarmos também participando da eleição municipal em Concórdia", confidencia.

Zierth destaca que no mês de outubro haverá uma apresentação do partido Novo para o público em um evento será realizado em Concórdia. O núcleo partidário da sigla foi lançado no começo desse mês, com a participação da coordenação regional da sigla. "Nossa ideia é divulgar o partido e nossos ideiais", diz Zierth.